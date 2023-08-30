Орбан назвав підрив "Північних потоків" нападом чи терактом
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю скандальному протрампівському телеведучому Такеру Карлсону заявив, що вважатиме збройною агресією потенційну диверсію на "Турецькому потоці", повідомляє Європейська правда.
В одному з епізодів інтерв’ю Такер Карлсон заявив, що йому "здається дуже очевидним, що це адміністрація Байдена підірвала "Північний потік, напряму чи через маріонеток", та висловив подив, що у Європі про це не говорять. Нагадаємо, залучені до розслідування країни досить швидко назвали вибухи диверсією, політичні заяви про це з'явилися у перші ж дні.
"Коли це сталося, ми назвали цей випадок терористичною атакою. Але це відкинули у Німеччині і на Заході. Що це буцімто не терористична атака, а "щось", – сказав Орбан, прямо не сказавши, чи поділяє думку Карлсона про винуватця диверсії.
У цей момент інтерв'юер і Орбан розсміялися.
"Це певні докази нестачі суверенітету. Але це справа німців, я не хотів би їх критикувати", – додав прем'єр.
"Але що ми, Угорщина, зробили одразу – ми зауважили, що є ще один газопровід, не тільки "Північний потік", а й "Південний потік", що постачає газ з Росії південним коридором для Туреччини, Болгарії, Сербії, Угорщини.
І разом із сербським президентом ми чітко заявили, що якби хтось надумав зробити те саме з південним коридором, ми вважатимемо це причиною для війни, терористичною атакою, і ми негайно відреагуємо… Можливо, так можна чинити з Німеччиною, але не у нашому регіоні", – заявив Віктор Орбан.