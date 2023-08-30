У Полтаві затримали блогера, який плювався та ображав військових

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала у Полтаві місцевого блогера, який публічно ображав українських військових, які працюють в центрі комплектування.

Про це йдеться﻿ в повідомленні СБУ.

Затриманим є місцевий фітнес-тренер та блогер, який веде влог в Instagram. СБУ назвала його "палким прихильником кремлівських наративів про війну в Україні".

Правоохоронці задокументували випадок, коли фігурант почав провокувати та нецензурно ображати працівників місцевого центру комплектування (військкомату).

"Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни рф проти України та "вбивають людей за гроші". Більше того, фігурант плюнув у одного із військових. Ним виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні" , – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, він знімав свої дії на відео, які потім публікував на сторінці в Instagram.

"У такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками.

Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні" , – зазначили в СБУ.

У спецслужбі відзначають, що після останнього найбільш резонансного випадку чоловік намагався переховуватися від правосуддя, однак його затримали.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.