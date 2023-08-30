У НБУ розповіли, яким має бути курс долара в обмінниках
Нова Стратегія розвитку фінансового сектору України передбачає, що курс долара на готівковому ринку не повинен відхилятися від офіційного більш ніж на 5%, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Індикатори реалізації Стратегії в короткостроковій перспективі під час спротиву російській агресії передбачають утримання спреду між готівковим і офіційним курсом, гривня до долара США, менше ніж 5%.
Як зазначається в документі, валютний ринок усе ще потребує втручання, оскільки він не в змозі збалансувати себе, та є високий попит на іноземну валюту з боку підприємств і домашніх господарств. У зв’язку з цим НБУ продовжує компенсувати дефіцит іноземної валюти на ринку та проводити політику фіксованого курсу.
"НБУ, як тільки дозволить ситуація, має намір поступово перейти до більш гнучкого валютного курсу, пом’якшити валютний контроль та повернутися до режиму інфляційного таргетування", - йдеться в стратегії.