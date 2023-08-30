У НБУ розповіли, яким має бути курс долара в обмінниках

Нова Стратегія розвитку фінансового сектору України передбачає, що курс долара на готівковому ринку не повинен відхилятися від офіційного більш ніж на 5%, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Індикатори реалізації Стратегії в короткостроковій перспективі під час спротиву російській агресії передбачають утримання спреду між готівковим і офіційним курсом, гривня до долара США, менше ніж 5%.

Як зазначається в документі, валютний ринок усе ще потребує втручання, оскільки він не в змозі збалансувати себе, та є високий попит на іноземну валюту з боку підприємств і домашніх господарств. У зв’язку з цим НБУ продовжує компенсувати дефіцит іноземної валюти на ринку та проводити політику фіксованого курсу.