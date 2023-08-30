Естонія збільшила експорт до Росії – на другому місці після ЄС

РФ вийшла на перше місце за обсягом експорту Естонії поза межами Євросоюзу. Про це свідчить митна статистика Естонії, повідомляє Європейська правда.

За даними відомства, за підсумками червня 2023 року Росія посідає перше місце з експорту естонських товарів із 13,72%. Ближче за всіх за цим показником до неї – Норвегія 12,14% і Велика Британія 12,27%.

Згідно зі статистикою, РФ вперше вийшла на перше місце серед цільових ринків за межами ЄС у березні 2023 року, коли на її частку припадало 15,74% експорту естонських товарів.

Ще до вторгнення Росії в Україну частка РФ в естонському експорті за межі ЄС посідала друге місце після США (21,1%). Третім найбільшим експортером для Таллінна тоді була Норвегія (12,9%).

Коментуючи ситуацію з експортом до РФ, міністр економіки та інфотехнологій Естонії Тійт Рійсало заявив, що держава не може диктувати бізнесу кожен крок.