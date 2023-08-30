РосЗМІ дізнались деталі похорону Пригожина і що було після

ЗМІ розповіли, як проходив похорон ватажка вагнерівців Євгена Пригожина у вівторок увечері, і що відбувалося після самої церемонії, повідомляє Українська правда.

Пресслужба Пригожина ввечері у вівторок повідомила, що прощання з ним "відбулося в закритому форматі" і "охочі попрощатися можуть відвідати Пороховське кладовище".

Приготування до похорону відбувалися на кількох кладовищах Петербурга, проте Порохівський цвинтар серед них не згадувався.

Точної інформації, де і коли буде похорон, не було. У вівторок журналісти протягом усього дня стежили за переміщеннями траурних кортежів Петербургом.

Фото: Важные истории

На кладовищі виданню MSK1 повідомили, що Пригожина поховали "близько 16-ї години дня", а про місце похорону не повідомляли, бо так побажали родичі.

Ватажка "Вагнера" поховали поруч із його батьком, як повідомили телеканалу "Дождь".

Видання "Агентство" з посиланням на співробітника кладовища пише, що на похороні було 20-30 осіб і не було людей у військовій формі.

"Фонтанка" повідомляє, що могилу Пригожина відвідали, зокрема, вдова і дочка.

"Важные истории" пишуть, що силовиків на кладовищі вранці в середу було багато, поруч було припарковано кілька автобусів Росгвардії. Частина співробітників правоохоронних органів ночували поруч із кладовищем.

На кладовищі повісили вказівник до могили Пригожина. Туди принесли вінки.

Як розповів кореспонденту "Важных историй" адміністратор кладовища, мати Пригожина розпорядилася копати могилу за добу до похорону. Його поховали в закритій труні.

"Усе пройшло тихо, спокійно, без шуму. Народу не було майже. Салютів не було. Військових теж не було. Звичайний похорон з елементами VIP. Це більше піску, прапори всілякі, могила оксамитом оббита, труна дорога, звичайні могили так не робляться" , – сказав адміністратор.

За словами адміністратора, силовики почали приїжджати на кладовище після заяви прес-служби Пригожина про похорон, тобто після самої церемонії.

"(Прийшли - ред.) просто ось сюди (у будівлю адміністрації - ред.). Погрожували розстріляти. Кажуть: хто ви такі, ну-ка киш звідси! Хто нас питає? Тут такі люди – полковник на полковнику, полковником поганяє! Я сам здивований не менше за вас. Це дуже тихе спокійне сімейне кладовище. Я працюю тут із 90-х років. За моє довге щасливе життя – перший раз таке. Я не думаю, що цей ажіотаж продовжиться.

У 90-ті страшніше бандюганів ховали, цей хоч на рівні держави. Завтра ще точно чергуватимуть (поліцейські - ред), а скільки точно не знаю" , – додав він.

Кореспондент "Север.Реалии" (Радіо Свобода), який був присутній на похоронній церемонії соратника Пригожина Валерія Чекалова на Північному цвинтарі, повідомив BBC, що один із чоловіків, які прийшли на похорон, погрожував, що якщо журналісти не відмовляться знімати "по-доброму", то може бути "по-поганому", оскільки "поліції на цвинтарі немає".