В Одесі затримали чоловіка, який обіцяв "відмазати" від мобілізації за $20 тисяч

В Одесі затримано місцевого, який обіцяв "відмазати" військовозобов’язаного від мобілізації за 20 тисяч доларів. ﻿Про це заявили в Офісі генерального прокурора, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"За процесуального керівництва Суворовської окружної прокуратури міста Одеси місцевому жителю повідомлено про підозру у зловживанні впливом" , - пише пресслужба.

Затриманий обіцяв військовозобов’язаному за 20 тисяч доларів допомогти у виготовлені документів про непридатність до військової служби. Нібито він мав зв'язки у районному ТЦК та СП Одеси.

Зокрема він погрожував, що в інакшому випадку документи призовника по стану здоров’я не розглядатимуться взагалі.

Чоловіка затримали "на гарячому" під час отримання "хабаря".

"Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної схеми" , - додає Офіс генерального прокурора.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Після викриття на корупції та незаконному збагаченні головного військкома Одеської області Євгена Борисова, а також низки інших корупційних скандалів, в Україні пройшли масштабні перевірки.

В середині серпня президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів.