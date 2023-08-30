У МЗС відреагували на заклики Орбана до угоди з Путіним та відмови від НАТО

Міністерство закордонних справ України відреагувало на чергові антиукраїнські заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, які той зробив в інтерв’ю скандальному протрампівському телеведучому Такеру Карлсону, повідомляє Європейська правда.

Представник українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що у відомстві "почали хвилюватись", бо Орбан давно не відзначався закликами до припинення підтримки України.

"Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло" , – підкреслив Ніколенко.

Йдеться про висловлювання Орбана, який запропонував﻿ Заходу укласти угоду з президентом РФ Владіміром Путіним.

"Ми повинні домовитися з росіянами про нову архітектуру безпеки, яка забезпечить безпеку, суверенітет для України, але не членство в НАТО" , – сказав угорський прем’єр.

Він також вважає "цілком нереалістичним" повернення Україні Криму і закликає не надавати військову підтримку Києву, щоб припинити війну.