Bloomberg: Прибуток "Газпрому" впав до мінімуму з 2020 року

Чистий прибуток російського газового монополіста Газпром за перше півріччя 2023 року впав до мінімуму з 2020 року через різке скорочення постачання газу до Європи. Про це повідомляє агентство Bloomberg, повідомляє ЛігаБізнес.

Газпром отримав $3,1 млрд чистого прибутку за січень-червень 2023 року, тоді як за аналогічний період минулого року показник становив $26,3 млрд.

Другий квартал Газпром закінчив зі збитком у $195 млн.

Газпром обмежив потоки газу до Європи – на свій колись найбільший ринок – з минулого року. Майже всі основні трубопровідні маршрути, що постачали російський газ до Європи, було зупинено, а постачання до кількох країн повністю припинилося після того, як вони відмовилися платити за газ у рублях.

Падіння експорту до Європи було частково компенсовано збільшенням постачання до Китаю, але їх обсяги не можна порівняти з експортом до Європи до початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Очікується, що у 2023 році трубопровідний експорт Газпрому до Китаю досягне 22 млрд кубометрів порівняно з 15,5 млрд кубометрів минулого року.

У довоєнному 2021 році Газпром надав європейському регіону, включно з Туреччиною, близько 177 млрд кубометрів трубопровідного газу.