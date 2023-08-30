Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
Російські окупанти встановили баржі на південь від Кримського мосту, які мають стати "барикадами" проти українських морських дронів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє російська служба "Радіо Свобода".
У розпорядженні ЗМІ з'явилися супутникові знімки сервісу Planet.com на яких видно, що на південь від мосту встановили баржі: вони не "затоплені", а, найімовірніше, закріплені якорями на одному місці.
Ці баржі ймовірно будуть використані як основа для загородження проти українських морських дронів.
На знімках, зроблених 19 і 21 серпня, також видно підготовчі роботи в цьому районі.
Нагадаємо:
- 22 серпня ГУР МО України повідомило, що Росія затоплює в цьому місці пороми, щоб запобігти атакам дронів на міст. За даними ГУР, армія РФ планує затопити щонайменше 6 плавзасобів, щоб створити захисну смугу перед мостом.
- Між затопленими поромами росіяни нібито мають намір встановити бонові загородження - як раніше в бухті Севастополя, яка також зазнавала атаки надводних дронів ЗСУ.