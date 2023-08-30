Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України від агресії РФ

Швейцарія приєдналася до створеного Радою Європи Реєстру збитків України, завданих російською агресією, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба швейцарського уряду.

"Цей крок підкреслює підтримку Швейцарією постраждалих від війни та політичного процесу відновлення України, який Швейцарія ініціювала спільно з українським урядом на Конференції з питань відновлення України 2022 року в Лугано", – йдеться в повідомленні.

Членство Швейцарії в Реєстрі збитків незабаром буде офіційно затверджене Радою Європи.

Нагадаємо, угоду про реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні на саміті Ради Європи в Ісландії. Тоді до нього приєдналися 43 держави.

Про те, хто в Україні отримає право на частку російських грошей та як працюватиме новий механізм, читайте у статті Гроші РФ для громадян України: про що домовилися лідери Європи на саміті в Рейк’явіку.