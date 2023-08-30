США ввели санкції проти понад 120 російських бізнес-джетів

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями. Під обмеження потрапив 121 літак, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявило Міністерство торгівлі США, повідомляє Moscow Times.

Які літаки потрапили під санкції

Три бізнес-джети Gulfstream Aerospace G450;

Один Airbus A320 авіакомпанії "Меридіан";

Два Gulfstream - G550 і G650 "Північно-Заходу";

Один джет G650 і Boeing 737 Premier Avia;

Airbus A319 компанії RusJet.

У яких країнах помічали ці літаки

Видання з посиланням на сервіс Flightradar повідомляє, що з дев'яти бізнес-джетів, які потрапили під санкції, тільки два літаки "Меридіана" продовжують виконувати рейси Росією, а також у Туреччину та Азербайджан.

Ще один Gulfstream не літав із вересня минулого року, а інший - із червня 2023-го. Літаки інших операторів нещодавно припинили польоти.

Скільки всього російських літаків перебуває під санкціями США

Також Мінторг США додав до переліку нові літаки російських магістральних авіакомпаній. Йдеться про ще 117 літаків, їх експлуатують наступні авіакомпанії:

"Аерофлот";

"Победа";

S7 Airlines;

Norwind;

Nordstar;

"Уральські авіалінії";

Utair;

"Ямал";

Smartavia.

Загалом у списку санкцій Мінторгу США тепер значаться 297 літаків російських компаній, включно з двома бізнес-джетами олігарха Романа Абрамовича.

Також уточнюють, що в разі виявлення польотів за кордон на підсанкційних повітряних суднах американське законодавство наділяє правоохоронні органи США правом у судовому порядку конфіскувати літаки.

Санкції США проти Росії

Нещодавно Сполучені Штати Америки ввели нові обмеження проти Росії. Під санкції потрапили 11 фізичних осіб і дитячий табір "Артек".

До цього США запровадили санкції проти чотирьох працівників російської ФСБ за порушення прав людей.

На початку серпня Вашингтон ввів санкції проти Російської академії наук та її структур. У списку опинився і Казанський науковий центр РАН.