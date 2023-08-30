Кулеба провів зустріч з Макроном у Франції: що обговорили

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном під час свого візиту до країни 30 серпня, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення міністра.

Він зазначив, що поспілкувався з Макроном після його контактів із президентом України Володимиром Зеленським.

"Обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції "формули миру" та наш експорт зерна до країн Африки та інших регіонів" , - написав Кулеба.

Міністр також подякував Макрону за підтвердження подальшої підтримки України з боку Франції.

Візит Кулеби до Франції

Зазначимо, що Кулеба став першим міністром закордонних справ України, якого запросили на зустріч французьких послів.

Окрім того, під час візиту до Франції Кулеба підіймав теми відкриття переговорів про членство України в ЄС та майбутнього вступу нашої держави до НАТО.