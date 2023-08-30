The Guardian показало момент нічної ракетної атаки на Київ та його наслідки
На відео потрапив момент влучання уламків російської ракети уночі 30 серпня в столичний магазин Ашан у Дарницькому районі, повідомляє Українська правда.
Про це передає The Guardian.
У Шевченківському районі Києва уламки збитої ракети впали на територію одного з підприємств і в нежитлові забудови, у Дарницькому – на дах магазину.
Мер Києві Віталій Кличко у середу 29 серпня повідомляв, що в результаті ракетної атаки ворога в Києві загинуло 2 людини. 3 - отримали поранення і госпіталізовані. У КМВА уточнили, що загинули два охоронці підприємства – чоловіки 26 та 36 років.
Передісторія:
- У ніч на 30 серпня українські захисники знищили 43 повітряні цілі з 44, випущених росіянами: 28 крилатих ракет і 15 ударних безпілотників.