The Guardian показало момент нічної ракетної атаки на Київ та його наслідки

На відео потрапив момент влучання уламків російської ракети уночі 30 серпня в столичний магазин Ашан у Дарницькому районі, повідомляє Українська правда.

Про це передає The Guardian.

У Шевченківському районі Києва уламки збитої ракети впали на територію одного з підприємств і в нежитлові забудови, у Дарницькому – на дах магазину.

Мер Києві Віталій Кличко у середу 29 серпня повідомляв, що в результаті ракетної атаки ворога в Києві загинуло 2 людини. 3 - отримали поранення і госпіталізовані. У КМВА уточнили, що загинули два охоронці підприємства – чоловіки 26 та 36 років.

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