ВАКС націоналізував завод російського сентатора у Конотопі

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) за матеріалами СБУ задовольнив позов Мінʼюсту про стягнення в дохід України активів, які належать підсанкційному сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашнику, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь – Конотоп" на території Сумської області.

"Це підприємство є одним із найбільших заводів у Європі, яке виробляє гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів.

До повномасштабного вторгнення продукцію українського заводу постачали для потреб російського військово-промислового комплексу. Зокрема, унікальні комплектуючі конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів" , - йдеться у повідомленні.

Також як сенатор Ради Федерації РФ від Костромської області Калашник голосував за ратифікацію "договорів" про визнання так званих "Л/ДНР".

А після початку повномасштабного вторгнення рф підтримав "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу РФ.

Нагадаємо:

Міністерство юстиції подало позов до ВАКС щодо стягнення в дохід держави майна російського сенатора Сергія Калашника.

Сергій Калашник - сенатор РФ, член Ради Федерації, який ратифікував рішення уряду РФ "Договір про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між Російською Федерацією та Донецькою Народною Республікою та між Російською Федерацією та Луганською Народною Республікою".

"Депутат російського законодавчого органу, який надає політичну та економічну підтримку незаконним спробам Росії анексувати суверенну українську територію шляхом проведення фіктивних референдумів", - заявили в НАЗК.

Перебуває під санкціями України, США, ЄС, Великої Британії, Канади та інших країн.