Український банк потрапив до списку найкращих фінтех компаній світу
Український "банк без відділень" - monobank, потрапив до топ-200 кращих фінтех компаній світу, повідомляє Економічна правда.
Список оприлюднила американська медіагрупа CNBC, яка укладала його у співпраці з незалежною дослідницькою фірмою Statista.
Метою цього дослідження CNBC назвала створення прозорого огляду провідних фінтех-компаній світу.
У рамках цієї співпраці Statista проаналізувала понад 1 500 фірм у дев'яти різних сегментах ринку, оцінюючи кожну з них за набором ключових показників ефективності, включаючи дохід, кількість користувачів та загальне залучене фінансування.
Категорії включають:
- Необанкінг
- Цифрові платежі
- Цифрові активи
- Цифрове фінансове планування
- Управління цифровим багатством
- Альтернативне фінансування
- Альтернативне кредитування
- Рішення для цифрового банкінгу
- Цифрові бізнес-рішення
До списку потрапили компанії з найвищим балом у своєму сегменті ринку.
monobank було відзначено у категорії "необанкінг", куди увійшли ще 19 компаній.
При цьому, у топ-200 monobank виявився єдиною фінтех компанією з України.
Щоб визначити 200 найбільших фінтех-компаній, Statista провела кількісний аналіз світового ринку за указаними дев'ятьма категоріями.
Щоб допомогти в дослідженні, CNBC в березні оголосила публічний конкурс номінацій, надавши відповідним фінтех-компаніям можливість поділитися додатковою інформацією про свою бізнес-модель, доходи, обсяги транзакцій та інші ключові дані.