Український банк потрапив до списку найкращих фінтех компаній світу

Український "банк без відділень" - monobank, потрапив до топ-200 кращих фінтех компаній світу, повідомляє Економічна правда.

Список оприлюднила американська медіагрупа CNBC, яка укладала його у співпраці з незалежною дослідницькою фірмою Statista.

Метою цього дослідження CNBC назвала створення прозорого огляду провідних фінтех-компаній світу.

У рамках цієї співпраці Statista проаналізувала понад 1 500 фірм у дев'яти різних сегментах ринку, оцінюючи кожну з них за набором ключових показників ефективності, включаючи дохід, кількість користувачів та загальне залучене фінансування.

Категорії включають:

Необанкінг

Цифрові платежі

Цифрові активи

Цифрове фінансове планування

Управління цифровим багатством

Альтернативне фінансування

Альтернативне кредитування

Рішення для цифрового банкінгу

Цифрові бізнес-рішення

До списку потрапили компанії з найвищим балом у своєму сегменті ринку.

monobank було відзначено у категорії "необанкінг", куди увійшли ще 19 компаній.

При цьому, у топ-200 monobank виявився єдиною фінтех компанією з України.

Щоб визначити 200 найбільших фінтех-компаній, Statista провела кількісний аналіз світового ринку за указаними дев'ятьма категоріями.

Щоб допомогти в дослідженні, CNBC в березні оголосила публічний конкурс номінацій, надавши відповідним фінтех-компаніям можливість поділитися додатковою інформацією про свою бізнес-модель, доходи, обсяги транзакцій та інші ключові дані.