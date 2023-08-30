В ЄС пропонують підготувати більше українських військових до кінця року

Міністри оборони країн Європейського Союзу обговорили можливість збільшення цільового показника своєї тренувальної місії для Збройних Сил України EUMAM, оскільки попередньої цілі досягнуть до кінця жовтня, повідомляє Європейська правда.

Про це на пресконференції за підсумком неформальної зустрічі міністрів заявив топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Боррель нагадав, що тренувальна місія ЄС, яка "мала реальний вплив і впроваджувалась безпрецедентно швидко", мала на меті до кінця 2023 року підготувати 30 тисяч українських військових.

"Місія вже підготувала 25 тисяч українських військових. І ми досягнемо запланованого на кінець року показника у 30 тисяч військовослужбовців до кінця жовтня… І я запропонував міністрам підвищити цільовий показник місії до 40 тисяч військовослужбовців до кінця року", – зауважив він.

Окремо голова дипломатії ЄС згадав про рішення Нідерландів і Данії почати підготовку українських льотчиків і обслуговувального персоналу на сучасних винищувачах F-16.

"Ми розглянемо можливість того, як ми можемо інтегрувати модулі навчання українських пілотів на F-16 у місію ЄС", – анонсував Боррель.

Нагадаємо, 17 жовтня 2022 року була офіційно створена місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), а в середині листопада вона розпочала роботу.

Місія мала завдання підготувати до 30 тисяч українських військовослужбовців у центрах, розташованих у країнах-членах ЄС. Станом на червень підготовку пройшли понад 24 тисячі військових Збройних Сил України.

Європейський Союз має намір продовжити свою тренувальну місію EUMAM і після завершення війни в Україні.