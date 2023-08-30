Зеленський провів РНБО та доручив провести комплексну перевірку ВЛК

На засіданні Ради національної безпеки та оборони ухвалено рішення провести комплексну перевірку обґрунтованості ухвалени в період із 24.02.22 року рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив президент Володимир Зеленський.

"Провів засідання РНБО. Тематика – військово-лікарські комісії. Підсумки перевірки всієї системи ВЛК по країні. Доповіді щодо порушень. Кроки для унеможливлення будь-якої корупції у сфері ВЛК.

Доповідали МВС, СБУ, ДБР, військові, представники медсфери, уповноважений з прав людини та генпрокурор.

Рішення такі.

Провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24.02.22 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями. Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці.

За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії".

За словами глави держави, ухвалено також рішення активізувати розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів.

Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв’язання цього питання, наголошує Зеленський.

Доручено завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК, щоб поставити крапку в будь-яких чергах, у яких люди змушені чекати доступу до комісій чи їхніх висновків.

Крім цього мають переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Кабінету міністрів України доручено забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбарʼєрності всіх складників її роботи та залучення професійних кадрів.

"Правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави".