Україна і Норвегія домовилися про "транспортний безвіз": коли він почне працювати

Україна і Норвегія домовилися про "транспортний безвіз". Він почне діяти з 1 вересня і стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Протокол про "транспортний безвіз" дасть можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів. Він розповсюджуватиметься на вантажівки стандарту Євро-5 та вище.

Зазначається, що спрощений режим починає діяти з 1 вересня та стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень.

"Продовжуємо створювати сприятливі умови для наших перевізників. Розширюємо список країн, з якими фактично діє "транспортний безвіз" - зараз 35 держав" , - сказав заступник міністра Сергій Деркач.

Як скористатися "безвізом"

Раніше українські перевізники вантажів незалежно від класу екологічності транспортних засобів, могли їздити до Норвегії лише за наявності дозволу. Тепер же для вантажівок стандарту Євро-5 і вище вводиться бездозвільний проїзд. Лібералізація вантажних перевезень діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року.

Щоб скористатися "безвізом", перевізник повинен мати сертифікат, що підтверджує клас екологічності вантажівки.

"Водночас, для транспортних засобів нижчого класу екологічності також залишається можливість виконувати перевезення. Під час засідання українсько-норвезької Змішаної комісії вдалося домовитися про дозволи на наступний рік" , - пояснили у Міністерстві.

Українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів і 50 - з/до третіх країн.

З ким ще в України оформлено "транспортний безвіз"

У березні 2023 року Україна та Європейський союз на рік продовжили дію угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом. Вона скасовує дозволи для українських перевізників.

Також у серпні минулого року Україна погодила "транспортний безвіз" з Молдовою.

Нещодавно український уряд ухвалив постанову запуску оновленої угоди про вільну торгівлю з Північною Македонією, ухвалену в жовтні 2022 року.