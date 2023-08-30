Уряд Грузії не дав дозволу президентові поїхати в Україну

Уряд Грузії в середу підтвердив, що не дав президентці Саломе Зурабішвілі дозвіл поїхати в Україну 22-24 серпня, повідомляє Європейська правда.

Це випливає з повідомлення адміністрації грузинського уряду.

Згідно з грузинським законодавством, президент може здійснювати закордонні візити лише після погодження уряду.

У середу адміністрація Зурабішвілі анонсувала її тур європейськими державами на підтримку надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС. Планувалось, що вона 31 серпня прибуде до Німеччини й зустрінеться з її президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Але уряд Грузії на це заявив, що не погоджував візит до Німеччини, а також Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, Болгарії та Чехії, що мали відбуватись протягом вересня-листопада. У переліку згадувався й непогоджений візит Зурабішвілі до України на 22-24 серпня.

Ймовірно, її візит був пов’язаний із самітом Кримської платформи (там Зурабішвілі виступила по відеозв’язку) та урочистостями до Дня незалежності України.

Раніше в середу виконавчий секретар партії влади "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе заявив журналістам, що Зурабішвілі порушує конституцію, ігноруючи уряд та діючи самостійно, а критику президентки в бік грузинського уряду назвав "антиєвропейською".

Нагадаємо, що у червні минулого року президентка Грузії також заявляла, що уряд не дав їй дозвіл здійснити візит в Україну.

Це відбулось на тлі ускладнення відносин Тбілісі та Києва, відкликання українського посла з Грузії та виїзду грузинського посла з Києва на тлі ситуації з грузинським експрезидентом Міхеїлом Саакашвілі.