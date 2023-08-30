Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги

Німеччина сьогодні, 30 серпня, відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли 10 танків Leopard 1A5, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка уряду Німеччини.

У новий пакет допомоги увійшли:

10 бойових танків Leopard 1A5;

один радар TRML-4D;

16 безпілотних комплексів для розвідки Vector;

чотири транспортери танків HX81;

понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї.

За даними уряду, поставки озброєння відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки

Нагадаємо, 24 серпня Україна отримала від Німеччини ракети для ЗРК Patriot, системи виявлення дронів.

Допомога Німеччини

Варто зазначити, що Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 9 серпня Німеччини передала Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot.