Ексголова розвідки Фінляндії оцінив українську атаку по Пскову

Колишній начальник Головного управління військової розвідки Фінляндії Пекка Товері вважає, що це удар України по аеродрому Пскова серйозним, повідомляє Європейська правда.

Товері цитує фінська телерадіокомпанія Yle.

Політик є членом фінського парламенту від керівної Національної коаліційної партії.

"Якщо початкові повідомлення про чотири знищені літаки відповідають дійсності, це буде найуспішніший удар України на сьогодні. Така кількість матиме негайний вплив на російську діяльність", – сказав Товері.

На його думку, атака змусить Росію діяти, і РФ буде змушена перемістити літаки зі своїх звичайних баз. Або ж Росії доведеться інвестувати значні кошти в захист аеродромів, вважає політик. Це означало б, що Росії довелося б відвести зенітну техніку від фронту.

Будь-який з цих варіантів послабить російські можливості.

Близькість естонського кордону допускає ймовірність того, що безпілотники були відправлені з Естонії. Однак, на думку Товері, це малоймовірно.

"Я не вірю, що естонський уряд ризикне дозволити таку діяльність на своїй території. Це можна вважати майже актом війни", – сказав він.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.