BBC: З початку року безпілотники понад 190 разів атакували Росію та Крим

З початку року безпілотники понад 190 разів атакували територію Росії та тимчасово окупованого Криму − удари в ніч на 30 серпня по 6 регіонах РФ, стали наймасштабнішими в 2023 році, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ВВС news з посиланням на BBC Verify, який відстежує повідомлення про удари дронів у російських ЗМІ з початку 2023 року.

"Москва неодноразово звинувачувала Україну в тому, що вона стоїть за ударами безпілотників протягом останніх місяців.

Україна не взяла на себе відповідальність за них, хоча президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що атаки на російську територію є "неминучим, природним і абсолютно справедливим процесом"".

У 2023 році атаки безпілотників були зосереджені в Брянській, Бєлгородській і Курській областях Росії поблизу західного кордону з Україною, а також в анексованому Росією Криму.

Також, за даними BBC Verify, цього року відбулося близько десятка атак морських безпілотників на російські цілі в Чорному морі, в тому числі на військово-морські бази і Кримський міст.

Щонайменше кілька разів безпілотники досягли Московської області, яка знаходиться приблизно за 450 км від кордону з Україною. Ці атаки призводили до евакуації людей, та на певний час зупиняли московські аеропорти.

Росія навіть звинувачувала Україну в спробі вбити президента РФ Володимира Путіна під час нібито удару по його резиденції в Кремлі в Москві 3 травня. Україна це заперечувала.

Соціальні мережі повідомляли, що в кількох нещодавніх атаках на Москву були задіяні ударні безпілотники дальнього радіусу дії "Бобер".

Фахівець з безпілотників з Університету Західної Англії Стів Райт провів перехресний аналіз зображень цих літальних апаратів і підтверджених відеозаписів ударів по Москві 30 травня і дійшов висновку, що ці два зразки є схожими за конструкцією, і що "найімовірніше" був використаний "Бобер".

ВВС також зазначає, що уламки безпілотника, який у лютому розбився приблизно за 100 км від Москви, виявилися схожими на UJ-22 − тип безпілотника, що виробляється в Україні. Цей дрон в автономному польоті має дальність 800 км.

У 2023 році мішенню для атак були нафтові об'єкти, аеродроми та енергетична інфраструктура окупантів.

Зокрема, журналісти виявили щонайменше дев'ять повідомлень про атаки безпілотників на нафтобази. Одна з них була в Севастополі (Крим) 29 квітня − у результаті удару були знищені кілька резервуарів з нафтою.

30 серпня Росія повідомила про серію атак безпілотників по всій країні, в тому числі про удар по аеродрому у Пскові, в результаті якого згоріли 4 військові вантажні літаки.