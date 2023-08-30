На Бахмутському напрямку загинули шість пілотів під час виконання бойового завдання

29 серпня на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Сталося це під час виконання бойового завдання, повідомляє Суспільне.

Про це повідомив речник бригади Євген Ракіта.

Полеглі мали офіцерські звання. Один з них – родом із Полтавщини, решта – із інших регіонів України, додав речник.

Коли попрощаються із пілотами

Із ними мають попрощатися у Полтаві. Панахиду влаштують 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.

Пілота із Полтавської області поховають за місцем проживання, інших повезуть у ті області, звідкіль вони родом.

Наразі імен та обставин загибелі не розголошують у цілях безпеки, каже Євген Ракіта.