На Бахмутському напрямку загинули шість пілотів під час виконання бойового завдання
29 серпня на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Сталося це під час виконання бойового завдання, повідомляє Суспільне.
Про це повідомив речник бригади Євген Ракіта.
Полеглі мали офіцерські звання. Один з них – родом із Полтавщини, решта – із інших регіонів України, додав речник.
Коли попрощаються із пілотами
Із ними мають попрощатися у Полтаві. Панахиду влаштують 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.
Пілота із Полтавської області поховають за місцем проживання, інших повезуть у ті області, звідкіль вони родом.
Наразі імен та обставин загибелі не розголошують у цілях безпеки, каже Євген Ракіта.