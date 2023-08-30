Залужний: Українці в Данії готові до льотної підготовки на F-16

Українські льотчики у Данії готові розпочати льотну підготовку на винищувачах F-16, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Залужний у Telegram.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що мав конструктивну телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером.

"У фокусі − навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки".

Він додав, що сторони також домовилися розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.

Залужний подякував усьому данському народу та уряду "за ухвалене рішення передати Україні 19 літаків F-16 та всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором".