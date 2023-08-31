ISW: Навіщо Кремль засекретив похорон Пригожина

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль стурбований симпатиками "Вагнера", тому намагався відвернути увагу від похорону Пригожина, а також переслідував й інші цілі заплутуванням інформації про поховання, повідомляє Українська правда.

Аналітики зазначають, російська влада зробила кілька спроб замовчати або заплутати повідомлення про похорон засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, що, ймовірно, свідчить про те, що Кремль залишається стурбованим привабливістю Пригожина в Росії та серед прихильників "Вагнера" навіть після його смерті.

В огляді вказують, що деякі російські Telegram-канали відзначили, що російські федеральні канали в основному проігнорували похорон Пригожина, ймовірно, також у рамках запланованого Кремлем "висвітлення" похорону.

ISW також спостерігав, як деякі російські Telegram-канали безпідставно припускали, що Пригожин вижив в авіакатастрофі, що також могло бути інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб переповнити російський інформаційний простір неправдивими повідомленнями і відвернути увагу від похорону Пригожина.

Експерти припускають, що деякі російські чиновники можуть вивчати погляди "воєнкорів" на Пригожина і його смерть, щоб виявити і піддати цензурі російських ультранаціоналістів, які не мають явного зв'язку з Пригожиним або "Вагнером".

Один із таких російських "воєнкорів" стверджував, що до нього звернулися "агресивні" рекламодавці, які попросили його просувати кілька Telegram-каналів, що перебільшували тему загибелі керівництва "Вагнера" "майже в образливій формі".

Він зазначив, що це прохання було дивним, оскільки Кремль і російські державні ЗМІ "вже закрили цю тему", і він відмовився просувати ці канали.

Як повідомляється, ця відмова спонукала одного з рекламодавців звинуватити його в підтримці заколоту і в тому, що він виступає проти президента Росії Володимира Путіна і російської конституції.

В огляді зазначається, що "воєнкор" послідовно критикував російське військове керівництво і підтримував командувача ВДВ Росії генерал-полковника Михайла Теплінського, який раніше мав зв'язки з Пригожиним.

Аналітики відзначають: цей інцидент, щонайменше, свідчить про те, що російські "воєнкори" самоцензурують свої дискусії про смерть Пригожина і висвітлюють цю тему за зразком Кремля.

Крім того, на думку фахівців, вказаний випадок також може підтвердити гіпотезу про те, що певні російські соціальні медіа намагаються захопити російський інформаційний простір, або ж вказує на те, що російські чиновники намагаються виявити інші відомі "ультранаціоналістичні голоси", які можуть пропагувати непокору режиму або військовим, і пов'язати їх певним чином з Пригожиним.

Водночас, йдеться у звіті, глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров 30 серпня підтвердив свою лояльність президенту Росії Володимиру Путіну, продовжуючи спроби дистанціюватися від Пригожина.

Кадиров опублікував свою фотографію з Путіним і проголосив, що він є "піхотинцем Верховного головнокомандувача" і "готовий виконати будь-який наказ" Путіна.

Експерти зазначають: Кадиров неодноразово намагався зблизитися з Путіним і Міністерством оборони Росії і дистанціюватися від Пригожина після того, як той відійшов від справ.

Ключові висновки ISW за 30 серпня