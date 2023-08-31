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КНДР запустила ракети для імітації ядерного удару по Південній Кореї

КНДР запустила ракети для імітації ядерного удару по Південній Кореї

Північна Корея заявила, що запустила дві тактичні балістичні ракети малої дальності, імітуючи ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї, повідомляє Українська правда.

За повідомленням державних ЗМІ КНДР, випробування були проведені на тлі розгортання стратегічних бомбардувальників США в регіоні.

Південна Корея повідомила, що дві ракети впали в море.

Запуски збіглися зі щорічними спільними військовими навчаннями, які проводять Південна Корея і США.

Пхеньян вже давно оцінює ці навчання як репетицію війни.

Армія Північної Кореї заявила, що ракети були запущені пізно ввечері в середу під час "тактичних ядерних навчань, що імітують удари "випаленої землі" по головних командних центрах і оперативних аеродромах" у Південній Кореї.

"Навчання мають на меті надіслати чіткий сигнал ворогам", – додали в армії.

Запуски відбулися за день до того, як Південна Корея і США завершили 11-денні спільні військові навчання.

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Фото: KCNA

За даними південнокорейських ЗМІ, в навчаннях брав участь щонайменше один американський стратегічний бомбардувальник B-1B, який пролітав над Корейським півостровом.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у вівторок спостерігав за навчаннями підготовки його вищого командування до "тотальної війни з Півднем", повідомляють державні ЗМІ КНДР.

Під час навчань військові імітували відбиття раптового нападу, а потім проведення контратаки з метою зайняти "всієї території південної половини", йдеться в повідомленні.

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