КНДР запустила ракети для імітації ядерного удару по Південній Кореї

Північна Корея заявила, що запустила дві тактичні балістичні ракети малої дальності, імітуючи ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї, повідомляє Українська правда.

За повідомленням державних ЗМІ КНДР, випробування були проведені на тлі розгортання стратегічних бомбардувальників США в регіоні.

Південна Корея повідомила, що дві ракети впали в море.

Запуски збіглися зі щорічними спільними військовими навчаннями, які проводять Південна Корея і США.

Пхеньян вже давно оцінює ці навчання як репетицію війни.

Армія Північної Кореї заявила, що ракети були запущені пізно ввечері в середу під час "тактичних ядерних навчань, що імітують удари "випаленої землі" по головних командних центрах і оперативних аеродромах" у Південній Кореї.

"Навчання мають на меті надіслати чіткий сигнал ворогам" , – додали в армії.

Запуски відбулися за день до того, як Південна Корея і США завершили 11-денні спільні військові навчання.

Фото: KCNA

За даними південнокорейських ЗМІ, в навчаннях брав участь щонайменше один американський стратегічний бомбардувальник B-1B, який пролітав над Корейським півостровом.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у вівторок спостерігав за навчаннями підготовки його вищого командування до "тотальної війни з Півднем", повідомляють державні ЗМІ КНДР.

Під час навчань військові імітували відбиття раптового нападу, а потім проведення контратаки з метою зайняти "всієї території південної половини", йдеться в повідомленні.