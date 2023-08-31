ССО знищили командно-спостережний пункт окупантів на Бахмутському напрямку
На Бахмутському напрямку воїни ССО України уразили командно-спостережний пункт ворога, повідомляє Українська правда.
"Попередньо про розташування ворожого КСП доповіла розвідка. Оператори безпілотного комплексу зарядили безпілотник потужними снарядами і відправили за заданими координатами", – йдеться в повідомленні.
ССО повідомили, що бомбардування ворожого командно-спостережного пункту пройшло успішно. Два снаряди влучили в ціль.
Сам БПЛА вдало повернувся назад, додали в повідомленні.