Столтенберг про український контрнаступ: ЗСУ перевершили очікування

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінює український контрнаступ і вважає, що українці перевершують очікування, повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, відкинувши критику щодо повільного просування ЗСУ.

"Українці поступово завойовують позиції, а це означає, що вони відтісняють росіян і здатні прорватися через деякі з цих добре укріплених територій, зокрема, завдяки мінним полям, і тому нині ще важливіше підтримувати їх (ЗСУ, - ред.)" , – сказав Столтенберг.

За його словами, "це запекла боротьба, важка боротьба, і це нелегкий шлях до перемоги для українців, але вони домагаються успіхів, які набирають обертів".

Відповідаючи на запитання щодо розбіжностей в оцінці тактики контрнаступу серед західних військових, Столтенберг зазначив, що "між союзниками з НАТО ведеться постійний діалог і, звичайно, також діалог з Україною".

"Ми побачили, що українці знову перевершили очікування, і ми повинні пам'ятати, що все почалося торік з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів, але вони звільнили північ, Київ, схід, Харків, територію на півдні, Херсон. І тепер вони досягають ще більших успіхів" , – зазначив він.

На думку генсека Альянсу, українцям потрібно допомагати порадами й підтримкою, "але врешті-решт саме українці мають приймати рішення".

Він зазначив, що передові системи ППО, надані Україні союзниками з НАТО, "довели свою виняткову ефективність".