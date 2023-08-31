Резнікова найближчим часом таки відправлять у відставку – джерела

Міністра оборони Олексія Резнікова відправлять у відставку найближчим часом, посаду очільника Міноборони може зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєрова, повідомляє Українська правда.

Орієнтовно, парламент має розглянути відставку чинного очільника оборонного відомства на наступному тижні.

За даними нардепа Ярослава Железняка, Резніков розглядається на посаду посла України у Великій Британії.

Наймовірніший кандидат на місце Резнікова - нинішній очільник ФДМУ Рустем Умєров. Це підтвердили співрозмовники видання в Кабміні та ВР. Зокрема, цього тижня Зеленський зустрічався з ним щодо результатів роботи фонду.

Сам Умєров не зміг спростувати чи підтвердити інформацію про те, що займе інший пост.

10 серпня видання повідомляло, що президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Розглядаються щонайменше два кандидати.

19 серпня Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи чутки про те, що президент шукає йому заміну на посаді оборонного відомства, заявив, що ця посада для нього "тимчасова історія", а звільнитися він і сам може.

Зеленський у відповідь на питання про ймовірність звільнення міністра оборони Олексія Резнікова 23 серпня заявив, що зможе коментувати кадрові рішення, коли будуть підписані ним відповідні укази.

28 серпня Резніков розповів, що обговорював із президентом можливості переходу на іншу посаду, але рішення має ухвалити сам Володимир Зеленський.