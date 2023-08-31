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ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів і 31 артсистему

ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів і 31 артсистему
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 610 російських окупантів, а також знищили 13 танків, 31 артилерійську систему, 22 розвідувальні безпілотники та одну реактивну систему залпового вогню.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 263020 (+610) осіб,
  • танків – 4436 (+13),
  • бойових броньованих машин – 8604 (+8),
  • артилерійських систем – 5507 (+31),
  • РСЗВ – 734 (+1),
  • засобів ППО – 500 (+0),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 316 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4417 (+22),
  • крилатих ракет – 1445 (+26),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7976 (+23),
  • спеціальної техніки – 830 (+5).

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