ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів і 31 артсистему
За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 610 російських окупантів, а також знищили 13 танків, 31 артилерійську систему, 22 розвідувальні безпілотники та одну реактивну систему залпового вогню.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 263020 (+610) осіб,
- танків – 4436 (+13),
- бойових броньованих машин – 8604 (+8),
- артилерійських систем – 5507 (+31),
- РСЗВ – 734 (+1),
- засобів ППО – 500 (+0),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4417 (+22),
- крилатих ракет – 1445 (+26),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7976 (+23),
- спеціальної техніки – 830 (+5).