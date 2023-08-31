У Києві введуть нові перепустки для пересування в комендантську годину

У Києві з 25 вересня вводяться перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години, повідомляє Українська правда.

"Система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади" , – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він нагадав, що ці перепустки забороняється розміщувати під склом авто або на іншому видному місці - вони виключно пред’являються на вимогу правоохоронців чи військових.

Старі перепустки треба буде повернути до Центрального управління Військової служби правопорядку.