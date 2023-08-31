Франція хоче запровадити мінімальну вартість авіаперельотів у ЄС

Міністр транспорту Франції Клеман Бон анонсував підготовку пропозиції, яка регулюватиме мінімальну ціну на авіаперельоти в Європейському Союзі для боротьби зі змінами клімату, повідомляє Економічна правда.

"Я відкрито закликаю оподатковувати діяльність, що забруднює навколишнє середовище, щоб інвестувати в екологічний перехід" , – підкреслив Бон.

За його словами, уряд Франції також планує збільшити податок на рейси, що вилітають із неї, аби збільшити інвестиції в залізничний транспорт.

Ініціатива Парижа вплине передусім на лоукостери. За рахунок низьких цін на найшвидший та один із найбезпечніших видів транспорту вони стали успішними компаніями в ЄС.

Водночас їхні низькі тарифи іноді не покривають витрат. Крім того, авіаперельоти спричиняють більше викидів парникових газів, ніж подорожі потягом.

У травні цього року у Франції набула чинності урядова постанова, яка забороняє внутрішні авіарейси для поїздок, які можна здійснити менш ніж за дві з половиною години на поїзді. Мета полягає у скороченні шкідливих викидів, які припадають на авіацію, шляхом зменшення рейсів.

Однак, залізничні подорожі в межах Європи залишаються на 71% дорожчими за авіаперельоти.