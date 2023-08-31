ЗСУ успішно наступають на Мелітопольському напрямі, закріплюються під Бахмутом – Генштаб
Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на сході та півдні. Українські захисники мали успіх на Мелітопольському напрямку, закріплюються південніше Бахмута. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє Ліга.net.
Сили оборони мали успіх у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на Мелітопольському напрямку.
Там закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях окупантів та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
На Бахмутському напрямку захисники продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.