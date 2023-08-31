Росіяни вночі атакували підприємство в Слов'янську, загинув охоронець

Російські окупанти в ніч проти четверга, 31 серпня, обстріляли Слов'янськ Донецької області. Мішенню стало сільськогосподарське підприємство, через що загинув охоронець. Про це заявив голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"На жаль, місто обстріляли. Чотири вибухи вночі. "Прильоти" в сільськогосподарське підприємство. На жаль, одна людина загинула" , - розповів він.

За словами Ляха, жертвою став охоронець підприємства у селищі Мирному.﻿

Населені пункти Донецької області постійно перебувають під обстрілом російських військ, причому часто окупанти атакують не лише населені пункти, що знаходяться на лінії фронту, а й ті, що розташовані у так званому відносному тилу. Людей постійно просять евакуюватись із регіону.