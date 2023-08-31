monobank потрапив до топ-200 фінтех-компаній світу

Український monobank потрапив до списку топ-200 світових стартапів за версією видання CNBC, повідомляє Новое время.

mono потрапив до списку в категорії необанки. Це єдиний фінтех-стартап з України, який є в рейтингу видання.

Крім українського стартапу до рейтингу потрапили такі лідери напряму, як Ant Group, Tencent, PayPal, Stripe, Klarna і Revolut (співзасновник стартапу українець Влад Яценко), а також низка інших перспективних стартапів.

Проєкти у списку розділили за такими категоріями:

Необанкінг;

Цифрові платежі;

Цифрові активи;

Цифрове фінансове планування;

Цифрове управління капіталом;

Альтернативне фінансування;

Альтернативне кредитування;

Цифрові банківські рішення;

Цифрові бізнес-рішення.

Загалом для складання списку оцінили понад 1 500 фінтех-компаній за загальними KPI (на кшталт доходу) та більш специфічними, які характерні для окремих сегментів.

Потенційним учасникам списку дали можливість поділитися інформацією про свою бізнес-модель, дохід, обсяги транзакцій та інші ключові дані.