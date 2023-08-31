monobank потрапив до топ-200 фінтех-компаній світу
Український monobank потрапив до списку топ-200 світових стартапів за версією видання CNBC, повідомляє Новое время.
mono потрапив до списку в категорії необанки. Це єдиний фінтех-стартап з України, який є в рейтингу видання.
Крім українського стартапу до рейтингу потрапили такі лідери напряму, як Ant Group, Tencent, PayPal, Stripe, Klarna і Revolut (співзасновник стартапу українець Влад Яценко), а також низка інших перспективних стартапів.
Проєкти у списку розділили за такими категоріями:
- Необанкінг;
- Цифрові платежі;
- Цифрові активи;
- Цифрове фінансове планування;
- Цифрове управління капіталом;
- Альтернативне фінансування;
- Альтернативне кредитування;
- Цифрові банківські рішення;
- Цифрові бізнес-рішення.
Загалом для складання списку оцінили понад 1 500 фінтех-компаній за загальними KPI (на кшталт доходу) та більш специфічними, які характерні для окремих сегментів.
Потенційним учасникам списку дали можливість поділитися інформацією про свою бізнес-модель, дохід, обсяги транзакцій та інші ключові дані.