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monobank потрапив до топ-200 фінтех-компаній світу

monobank потрапив до топ-200 фінтех-компаній світу
Фото: Faceboоk

Український monobank потрапив до списку топ-200 світових стартапів за версією видання CNBC, повідомляє Новое время.

mono потрапив до списку в категорії необанки. Це єдиний фінтех-стартап з України, який є в рейтингу видання.

Крім українського стартапу до рейтингу потрапили такі лідери напряму, як Ant Group, Tencent, PayPal, Stripe, Klarna і Revolut (співзасновник стартапу українець Влад Яценко), а також низка інших перспективних стартапів.

Проєкти у списку розділили за такими категоріями:

  • Необанкінг;
  • Цифрові платежі;
  • Цифрові активи;
  • Цифрове фінансове планування;
  • Цифрове управління капіталом;
  • Альтернативне фінансування;
  • Альтернативне кредитування;
  • Цифрові банківські рішення;
  • Цифрові бізнес-рішення.

Загалом для складання списку оцінили понад 1 500 фінтех-компаній за загальними KPI (на кшталт доходу) та більш специфічними, які характерні для окремих сегментів.

Потенційним учасникам списку дали можливість поділитися інформацією про свою бізнес-модель, дохід, обсяги транзакцій та інші ключові дані.

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