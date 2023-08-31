Зеленський підписав закон про реформу Оператора ГТС – це вимога МВФ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про оптимізацію структури оператора газотранспортної системи України. Ці заходи передбачені Меморандумом з Міжнародним валютним фондом, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Документ передбачає запровадження удосконаленої моделі корпоративного управління оператора газотранспортної системи:

передачу частки ТОВ "Оператор ГТС України" в управління безпосередньо державі (в особі Міністерства енергетики України) шляхом приєднання АТ "МГУ" до ТОВ "Оператор ГТС України",

призначення першої незалежної наглядової ради в ТОВ "Оператор ГТС України", яка буде відповідальна за призначення керівника та/або членів виконавчого органу ТОВ "Оператор ГТС України".

Крім того, закон встановлює запобіжники, які забезпечують виконання Україною взятих на себе зобов’язань щодо реформи корпоративного управління оператора газотранспортної системи України.

Меморандум з МВФ

У Меморандумі з МВФ від 24 березня 2023 року українська влада взяла на себе зобов'язання: