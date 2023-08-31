США перекидають до Британії F-35, здатні нести ядерну зброю

Сполучені Штати Америки до кінця цього року перекинуть на базу Лейкенхіт у британському Саффолку дві ескадрильї винищувачів п'ятого покоління F-35. Йдеться про 54 літаки, здатні нести тактичну ядерну зброю, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"F-35 будуть базуватися у Великій Британії. Вони розгорнулися і переїдуть наприкінці цього року, якщо не десь у 2024" , - повідомило анонімне джерело видання The Telegraph.

Міністерство оборони відмовилося коментувати, чи були або будуть розміщені американські ядерні боєголовки у Британії.

Як зазначається, реактивні літаки призначені для проведення тактичних ядерних бомбардувань і здатні виконувати місії повітря-повітря та збирати розвідувальні дані. Напередодні в офіційних документах йшлося про те, що ядерна зброя США може повернутися на британську землю.

Згідно з документами, Конгрес США отримав бюджетний запит Військово-повітряних сил на 50 млн доларів для будівництва "гарантійного гуртожитку" на американській авіабазі. Термін "гарантія" використовується у військовій мові США для позначення б'єктів, які пов'язані з ядерною зброєю.

У виданні окремо зазначають, що у Великій Британії зберігалося 110 ядерних бомб США до 2008 року. Коли рівень загрози війни знизився до граничного рівня, було ухвалено рішення вивезти їх звідти. Зараз напруга знову зростає.

Потенційне повернення ядерної зброї США на територію Великої Британії експерти назвали доказом того, що Захід вступив у нову холодну війну.