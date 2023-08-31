СБУ встановила кілька тисяч організаторів "виборів" на окупованих територіях

СБУ встановила понад 3,5 тис. організаторів та учасників так званих "виборів" у тимчасово окупованих регіонах України. Загарбники вдаються до різного роду примусу, щоб змусити людей прийти та проголосувати, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Встановлено, що представникам так званих "виборчкомів" загарбники обіцяють грошову винагороду у розмірі від 10 тис. російських рублів.

"Щоб створити видимість "виборчого процесу", Кремль доручив своїм гауляйтерам забезпечити максимальну явку місцевих жителів до місць "голосування" , - розповіли у відомстві.

Так, наприклад, у Бердянську російські загарбники та їхні поплічники змушують головних лікарів медичних установ направити для участі у фейкових виборах 100% медперсоналу.

Крім того, рашисти планують проводити подворові обходи помешкань місцевих жителів для збору підписів за "потрібних кандидатів". Збір "голосів" хочуть проводити у присутності озброєних представників окупаційної поліції РФ.

За всіма викритими фактами тривають розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими Служби безпеки за двома статтями:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Разом з тим, Служба безпеки закликає громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій частині України не брати участь у фейковому плебісциті й тим самим не діяти на користь агресора.

Росіяни хочуть провести "вибори" на тимчасово окупованих територіях України в залежності від регіону до 10 вересня. За даними британської розвідки, таким чином РФ хоче показати захоплені території як свої "невід'ємні частини". При цьому, зважаючи на провалену паспортизацію, росіяни навіть дозволяють українцям "голосувати" без паспорта РФ.