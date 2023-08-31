Керівники МЗС Китаю та Британії говорили про війну в Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі провів двосторонні зустрічі з віцепрезидентом КНР Хань Чженом та своїм китайським колегою Ван Ї під час свого візиту до Пекіна, повідомляє Європейська правда.

Як йдеться у повідомленні британського МЗС, Клеверлі чітко виклав позицію Великої Британії з ключових геополітичних питань, включаючи війну в Україні, ситуацію в Північній Кореї та нерозповсюдження ядерної зброї.

Глава МЗС Британії також висловив позицію Лондона щодо зловмисної кіберактивності Китаю. Під час детального обговорення ситуації в Гонконзі він підкреслив шкоду, завдану нав'язаним Пекіном законом про національну безпеку правам і свободам, а отже, і міжнародній репутації Китаю, і згадав справу засудженого гонконзького бізнесмена Джиммі Лая.

Клеверлі підкреслив важливість для міжнародної спільноти миру й стабільності в Тайванській протоці та закликав до негайного скасування санкцій проти колег по парламенту. Крім того, міністр закордонних справ чітко дав зрозуміти, що Велика Британія глибоко стурбована масовим ув'язненням представників уйгурського народу в Сіньцзяні.