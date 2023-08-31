РФ вкрала майже 6 млн тонн зерна з України — розвідка США

У 2022 році Росія вкрала майже 6 млн тонн української пшениці, свідчать дані доповіді Конгресу США. Інформація розвідки США базується на аналізі супутникових знімків та даних з відкритих джерел, повідомляє ЛігаБізнес.

Судна, які використовувалися Росією для транспортування українського зерна, мали маршрут, що пролягав уздовж узбережжя Туреччини. Вони доставляли свій вантаж до різних портів, зокрема Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану.

Водночас доповідачі не змогли підтвердити, чи були замовники цих вантажів обізнані з походженням зерна.

Також у доповіді йдеться, що широкомасштабна воєнна агресія РФ проти України спричинила глибокі перебої у світових постачаннях продовольства, підвищила ціни та збільшила ризик відсутності продовольчої безпеки у бідних країнах Близького Сходу та Північної Африки.

У Конгресі США звернули увагу, що прямі та опосередковані наслідки цієї війни були "основними рушійними силами одного з найбільш руйнівних періодів за останні десятиліття для глобальної продовольчої безпеки". Річ у тім, що раніше, до повномасштабного вторгнення, Україна та РФ були одними з найбільших у світі експортерів зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Також у доповіді йдеться, що проблеми продовольчої безпеки з початку 2023 року зменшилися, однак на світові ціни на продовольство, найімовірніше, впливатимуть на ситуацію з Чорноморською зерновою ініціативою, з якої РФ вийшла в липні.

У публікації також зазначається, що посуха минулого року в Канаді, на Близькому Сході, у Південній Америці та США також посилила викликане війною навантаження на глобальні запаси продовольства.

Представники розвідки раніше звинувачували РФ у використанні постачання продовольства як зброю шляхом блокування українського експорту, руйнування інфраструктури та окупації сільськогосподарських земель в Україні.