У Міноборони розповіли про нові іноземні артсистеми і міномети на озброєнні в ЗСУ

У Міноборони України заявили про взяття на озброєння Збройних сил України чергових зразків іноземного озброєння, повідомляє Радіо Свобода.

Цього разу йдеться про артилерійські системи і міномети іноземного виробництва:

152 мм самохідна гармата-гаубиця VZ.77 DANA;

155 мм самохідна гармата Zuzana-2;

155 мм саморухома гаубиця TRF1;

105 мм гаубиця M101;

120 мм міномет M/41D;

82 мм міномет EM-82;

82 мм міномет Warrior 82.

За даними Міноборони, усього з 24 лютого прийнято на озброєння і допущено до експлуатації у ЗСУ 246 зразків озброєння та військової техніки. Також допущено до експлуатації 82 зразки безпілотних авіаційних комплексів.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода