У Повітряних силах розповіли як пілоти готуються до навчань на F-16

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про підготовчі роботи до навчання українських пілотів на винищувачах F-16, повідомляє Новое время.

В ефірі національного телемарафону він зазначив, що в кожного є програма підготовки.

"Є індивідуальний підхід до кожного пілота. Є інструктори, які приймають певну групу, і проходять спочатку тестування. Спочатку потрібно визначити рівень — від англійської до рівня адаптації пілота до нового типу літака. Тому підготовчі заходи, можливо, складалися з таких звичайних процесів. Звісно, зараз до Данії відправили групу одних із найкращих пілотів, які мають бути першими людьми, що опанують F-16" , — розповів Ігнат.

Він додав, що очікується, коли вирушить друга і третя групи пілотів і на всі тренувальні майданчики, які нададуть партнери.

За словами представника Повітряних сил ЗСУ, перша група пілотів до відправки на навчання проходила спеціальні курси англійської мови, зокрема з термінологією.

Ігнат також підкреслив, що в Україні також залишаються пілоти, які продовжують захищати українське небо на наявній техніці.