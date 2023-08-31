Сунак призначив нового міністра оборони Великої Британії

Грант Шеппс став новим міністром оборони Великої Британії після відставки Бена Воллеса. Про це повідомило відомство прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, повідомляє Європейська правда.

Це вже п'ята посада Шеппса в уряді за рік. Раніше він був міністром транспорту при Борисі Джонсоні, короткий час працював міністром внутрішніх справ при Ліз Трасс, міністром внутрішніх справ та міністром з питань бізнесу до того, як став міністром енергетичної безпеки при Ріші Сунаку.

Фото: twitter.com/10DowningStreet

Посадовець залишає посаду міністра енергетичної безпеки, а це означає, що британський прем'єр повинен буде оголосити про заміну на цій посаді.

У квітні 2022 року Шеппс прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців та їхнього собаку, які втекли від війни.

Раніше його попередник Бен Воллес оголосив﻿, що йде зі своєї посади. Перед цим Воллес підтвердив, що планує йти з посади під час наступних перестановок в уряді та не братиме участі у наступних виборах.