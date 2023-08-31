Росіяни заявляють, що збили над Брянськом 3 безпілотники

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про нібито збиті три безпілотники в небі над Брянськом, повідомляє Українська правда.

"У результаті оперативності дій сил Росгвардії за допомогою антидронової рушниці та спеціального карабіна над Брянськом збито три безпілотні літальні апарати літакового типу. Постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби" , – повідомив він.

Водночас російські пабліки в соцмережах повідомляють, що один з українських дронів-камікадзе, які атакували Брянськ, упав на готель Управління справами уряду області. За сотню метрів від будівлі регіональної адміністрації.

А місцева влада вирішила перекрити центр Брянська для автомобілів і людей - "щоб уникнути жертв".