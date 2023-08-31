Міненерго: В Україні відремонтували понад 60% енергоблоків ТЕС
В Україні вже відремонтовані та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 тис. МВт, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міненерго.
"Після завершення капітального ремонту підключено до мережі енергоблок на одній з ТЕС робочою потужністю 190 МВт. Загалом вже відремонтовані та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 тисячі МВт. Це понад 60% від загальної кількості", — зазначили у відомстві.