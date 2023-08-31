У ПЦУ нагадали про перехід на новий календар з 1 вересня

Відзавтра, 1 вересня, з початком церковного новоліття, Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Таким чином реалізовується відповідне рішення Помісного собору, повідомляє Радіо Свобода.

Повідомляється, що дати нерухомих свят, постів, загальниць, дні вшанування пам՚яті святих змістяться на 13 днів назад (будуть відзначатися на 13 днів раніше).

8 (а не 21) вересня відзначатиметься свято Різдва Пресвятої Богородиці;

14 (а не 27) вересня – Воздвиження Хреста Господнього;

1 (а не 14) жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці;

З 15 листопада по 24 грудня триватиме Різдвяний піст, а Різдво Христове – 25 грудня;

Петрів піст-2024 не буде загальним, бо П’ятдесятниця святкуватиметься 23 червня, а день святих апостолів Петра і Павла – 29 червня.

Великий піст триватиме з 18 березня по 4 травня;

Великдень у 2024 році – 5 травня.

"Помісний собор зберіг за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий (юліанський) календар. Календарна реформа буде проходити без примусу, спокійно і розважливо, даючи всім можливість прийняти необхідні зміни поступово й усвідомлено", – нагадали у ПЦУ.

Про те, що з 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква (УГКЦ) також перейде на новий календар для нерухомих свят, заявляв раніше і голова цієї церкви блаженніший Святослав (Шевчук).

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