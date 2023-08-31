Може очолити Міноборони: що відомо про Рустем Умєрова

У разі відставки Олексія Резнікова з посади міністра оборони на його місце можуть призначити Рустема Умєрова. Наразі він є головою Фонду державного майна, а до цього був народним депутатом, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Біографія Рустема Умєрова

Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в Самарканді (Узбекистан) в сім'ї вихідців з Алушти (Крим). Етнічний кримський татарин і мусульманин. Батько - Енвер Умєров, інженер-технолог. Мати - Мер'єм Умєрова, інженер-хімік.

Рустем Умєров одружений та виховує трьох дітей.

Освіта

Відомо, що Умєров є випускником Кримської школи-інтернату для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки АР Крим. Стипендіат за "Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX), США".

Він здобув ступінь бакалавра економіки та магістра фінансів у Національній академії управління.

Кар'єра

Умєров почав свою кар'єру в телекомунікаційній компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки. Паралельно почав займатися інвестиційною діяльністю.

Зокрема, він заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation, яка:

управляє інвестиціями в області зв'язку, інформаційних технологій та інфраструктури,

є одним із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders у Стенфордському університеті, яка покликана навчати українських політиків, юристів, соціальних підприємців, бізнесменів та громадських лідерів.

У 2007 році був співзасновником міжнародної організації "Bizin Qirim" та ГО "Земляцтво кримських татар". Також з 2011 до 2013 року був співзасновником "Фонду Розвитку Криму". В ці ж роки обіймав посаду у компанії "iCapital", а через деякий час працював в компанії "ICG Investments".

У 2012 році Умєров став співзасновником і членом правління Кримської міжнародної бізнес-асоціації. В цьому ж році був довіреною особою кандидата в народні депутати в 10 окрузі в АР Крим Ахтема Чигойза.

У 2016 році надав допомогу у створенні "Фонду Культурної Спадщини".

Політична діяльність

У вересні 2019 року Умєров був обраний народним депутатом України від фракції "Голос".

Під час роботи у Верховній раді очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.

Також Умєров був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа", учасник української переговорної групи з РФ.

В серпні 2021 року указом президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. З грудня 2020 року Умєров є співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа".

Наразі він очолює Фонд Державного майна. На цій посаді Умєров з 7 вересня 2022 року.

Умєров може очолити Міноборони?

На тлі чуток про можливе звільнення Олексія Резнікова з посади голови Міноборони в медіа активно обговорюють його наступника.

Зокрема, в ЗМІ та деякі парламентарі називають Рустема Умєрова потенційним кандидатом на посаду нового міністра оборони.

Втім, за даними видання, таких кандидатів декілька.

Варто додати, що наступного тижня вже відбудеться пленарне засідання Ради й не виключено, що можуть бути кадрові перестановки.