У ЗСУ підтвердили авіакатастрофу з двома українськими гелікоптерами Мі-8

У Донецькій області під час бойового завдання розбилися два українські гелікоптери Мі-8. Попередньо відомо про 6 загиблих, але ця інформація потребує уточнення. Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

За його словами, трагедія сталася у Краматорському районі, але внаслідок чого не відомо. Втім, є інформація, що в цей час російський винищувач Су-35 злетів, а українські гелікоптери заходили на посадку. Це здійснюється для того, аби убезпечитися від імовірного ураження.

"Так, дійсно, сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Під час того, як вони виконували завдання в повітрі був ворожий винищувач Су-35" , - розповів Євлаш.

При цьому він наголосив - дані щодо кількості загиблих ще потребують уточнення.

"Але попередньо вже повідомляв начальник прес-служби 18-ї окремої бригади армійської авіації, що їх було шестеро" , - сказав Євлаш.

Він додав, що наразі слідчі встановлюють деталі й обставини того, що саме стало причиною авіакатастрофи.

"Зараз працює комісія. Що стало причиною цієї катастрофи буде відомо згодом" , - додає Євлаш.

Нагадаємо, вчора в ЗМІ з'явилася інформація про те, що два українські військові вертольоти впали на Донеччині, а їхні екіпажі загинули.

Йшлося про гелікоптери Мі-8, які впали 29 серпня у Краматорському районі Донецької області. Повідомлялося, що літальні апарати повністю знищені, а на місці виявили тіла шести загиблих військовослужбовців.

В ЗМІ писали, що трагедія сталася під час виконання бойового завдання, а імена та обставини загибелі не розголошуються з метою безпеки.