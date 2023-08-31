МЗС Литви: Що не так з позицією Заходу про підтримку України "скільки потрібно"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Захід має відкрито поставити собі за мету перемогу України у війні, а не говорити про "підтримку так довго, як буде потрібно", повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у Толедо.

"Ми повинні відмовитися від фрази про підтримку України так довго, як буде потрібно, оскільки, на мою думку, вона більше не працює. Ми повинні бути більш відкритими у тому, яка наша мета в Україні, і ми повинні бути дуже конкретними у тому, що ми маємо бути з Україною до її перемоги" , – сказав Ландсбергіс.

"Бо якщо ми не зможемо цього сказати, це означає, що ми розглядаємо варіанти, але єдиний інший варіант – це перемога Путіна. І я не думаю, що хтось на нашій зустрічі бажає побачити перемогу Путіна, оскільки це означатиме катастрофу для Європи" , – додав він.

За його словами, це означатиме також, що Чорне море перетвориться на контрольоване Росією море, і проблеми, викликані відмовою Росії продовжити Чорноморську зернову ініціативу, стануть новою реальністю.

"Тому ми повинні бути конкретними, ми повинні планувати українську перемогу і надати все, що потрібно Україні, щоб досягти перемоги" , – заявив Ландсбергіс, зазначивши, що українці на фронті борються не лише за власну свободу, а й за безпеку Європи.

Він наголосив, що Заходу варто припинити скаржитися на недостатні успіхи під час українського наступу, а натомість надати Україні все, що потрібно.