"Ціль уражена за 700 кілометрів" – Зеленський про нову українську зброю

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне застосування української далекобійної зброї. За його словами, ракета уразила ціль за 700 кілометрів.

Про це Зеленський написав﻿ у Telegram.

Про власне виробництво зброї доповідали на селекторній нараді.

Також обговорили ситуацію на полі бою. Головнокомандувач Залужний доповів про оборонні та наступальні дії Сил оборони. "Наш рух вперед не зупиняється" , – зазначив Зеленський.

Міноборони доповіло про надходження зброї та боєприпасів, зокрема, великої партії броньованих автомобілів для медичної евакуації. "Це те, що зараз дуже потрібно" , – написав президент.

Також президент додав, що Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах "зернового коридору", втім без уточнення деталей.

Також уряд та інші відомства працюють над підготовкою енергетичної системи, Пунктів незламності та бомбосховищ до зими.