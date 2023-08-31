"Ціль уражена за 700 кілометрів" – Зеленський про нову українську зброю
Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне застосування української далекобійної зброї. За його словами, ракета уразила ціль за 700 кілометрів.
Про це Зеленський написав у Telegram.
Про власне виробництво зброї доповідали на селекторній нараді.
Також обговорили ситуацію на полі бою. Головнокомандувач Залужний доповів про оборонні та наступальні дії Сил оборони.
"Наш рух вперед не зупиняється", – зазначив Зеленський.
Міноборони доповіло про надходження зброї та боєприпасів, зокрема, великої партії броньованих автомобілів для медичної евакуації.
"Це те, що зараз дуже потрібно", – написав президент.
Також президент додав, що Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах "зернового коридору", втім без уточнення деталей.
Також уряд та інші відомства працюють над підготовкою енергетичної системи, Пунктів незламності та бомбосховищ до зими.